Accoltella il compagno dopo la lite in casa, grave un ternano di 42 anni

TERNI La violenta lite in una casa a dua passi da piazza Tacito, in via Pacinotti, una donna di 41 anni ha accoltellato il compagno di 42 al petto.Ora, lui è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. L'ennesimo fatto di sangue in città è accaduto poco dopo la mezzanotte ed a chiamare i soccorsi sono stati i vicini cheanno sentito l'uomo urlare e la stessa donna. I carabinieri d constatavano una abbondante presenza di sangue nell’appartamento mentre l’uomo veniva trasportato d’urgenza al Pronto Soccors.. Sul pavimento veniva rinvenuto un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri sporco di sangue e, quindi, sottoposto a sequestro così come l’intero appartamento che, al termine del sopralluogo effettuato dai carabinieri della squadra rilievi tecnici La donna (di origini marchigiane ma residente a Ternida anni èstata successivamente condotta in Caserma per i necessari approfondimenti investigativi. Il fatto di sangue, che al momento risulta nato e sfociato all’interno di dinamiche di una coppia di persone che sono entrambe già note alle forze dell’ordine, è stato portato dagli inquirenti all’attenzione del magistrato di turno che al termine degli approfondimenti investigativi e d’indagine, ha ordinato l'arresto della donna per “tentato omicidio,