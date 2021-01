All'inizio era anche un modo per scherzarci su. Con parenti e amici. Tra chi tirava in ballo l'invincibile Wonder Woman e chi ricordava la battuta cult di Carlo Verdone sulla resistenza ai sieri, nel film Troppo Forte. Un modo per sdrammatizzare, fino a sentirsi dire, sempre scherzando, «fatti studiare». Ma Valeria Fabbretti, la donna d'acciaio (battuta scontata per una nata a Terni) lo ha fatto davvero. Si è messa a servizio della scienza, per farsi appunto studiare. La sua storia è iniziata a gennaio del 2020 a Milano e terminata a Roma pochi giorni fa, dove la donna d'acciaio si è recata per sottoporsi ad un prelievo del sangue fatto dall'equipe dell'Università Tor Vergata. «A gennaio dello scorso anno il mio compagno si era preso una brutta influenza. Non potevamo pensare si trattasse di Covid, visto che ancora non se ne parlava», racconta Fabbretti che vive a Milano con il compagno, l'archiettetto Alessandro Antonini, anche lui di Terni. Passano i mesi, e anche la brutta influenza è un brutto ricordo. Resta però il dubbio, visto che ormai la pandemia è esplosa e con essa tutte le informazioni inerenti a sintomi e contagi. «A maggio - riprende Fabbretti - decidiamo di fare i tamponi. Scopriamo così che il mio compagno a gennaio aveva contratto il Covid-19». Ma lei negativa. Immune, nonostante la convivenza sotto lo stesso tetto e senza alcun tipo di accorgimento, visto che a gennaio non si parlava di virus e rischio contagi. Ha curato il compagno come se fosse una semplice influenza, ha mangiato con lui come sempre e dormito nello stesso letto. Eppure il Covid-19 non ha avuto la meglio. «Mia cognata facendomi la bautta fatti studiare mi aveva mandato tramite messaggio un articolo sulla ricerca dell'Università Tor Vergata di Roma», prosegue l'avvocato Fabbretti. Arriva così la decisione di prendere contatti con l'equipe del professor Giuseppe Novelli che sta studiando casi analoghi a quello di Valeria Fabbretti, ovvero persone che stanno a contatto stretto con un positivo ma non contraggono il virus. «Ho raccontato a loro la mia storia. Mi avevano detto di essere in attesa dell'autorizzazione per portare avanti la ricerca. Dopo alcune settimane - conclude l'avvocato Fabbretti - mi hanno invitato un questionario da riempire e pochi giorni fa sono andata a Roma per sottopormi al prelievo del sangue». Ora la parola passa ai ricercatori che, anche grazie al gesto di Valeria Fabbretti, si spera possano assestare un altro colpo al Covid-19.

