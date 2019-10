TERNI Una donna di 53 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua utilitaria trivata in un parcheggio di Città Verde. a Borgo Rivo. Un passante si è accorto che all'interno della Fiat Uno bianca c'era il corpo della donna riverso sul sedile. Ha chiamato i soccorsi, ma quando non arrivati i medici non c'era più nulal da fare. Sono sate avviate le indagini da parte della polizia ed ascoltato il figlio. La donna lavorava come operatrice socio sanitaria e probabilmente è stata colpita da un malore mentre stava parcheggiando la sua auto fiita contro la rete di protezione del parcheggio. Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA