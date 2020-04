Le uova di Pasqua donate dall'associazione i Pagliacci, la tradizionale colazione pasquale donata dal ristorante Lo Scugnicco ma anche i cacciatori di Alviano. Le donazioni al Santa Maria hanno inondato l'ospedale di Terni anche durante le feste di Pasqua. I Pagliacci hanno consegnato un mega uovo di Pasqua per la pediatria insieme a duecento mascherine chirurgiche e calze pasquali per i bambini ricoverati. Gli operatori del Pronto soccorso hanno, invece, fatto colazione con i prodotti donati dal ristorante Lo Scugnizzo di Terni. Anche i cacciatori hanno fatto la loro parte. Gli Amici del cinghiale di Alviano, infatti, hanno donato un Mogosanalizzatore per un totale di 9.150 euro.

