Donazione da parte della Treofan Italy di Terni. Il direttore di produzione, Fabrizio Rapastella, insieme a due colleghi, nel pomeriggio hanno donato 57 pulsossimetri e 10 sfignomanometri da braccio. Il materiale è stato ricevuto da Leonardo Fausti della task force per le donazioni del santa Maria di Terni. Solidarieta per l'ospedale di Terni anche da parte dell’associazione “Il sogno di Rebecca” che ha donatp tre pompe a infusione. Simona e Graziano dell'associazione ‘Il sogno di Rebecca’ hanno donato tre pompe a infusione, destinate ai reparti di Rianimazione e Terapie Intensive. A ricevere i preziosi macchinari il primario della Rianimazione/Anestesia la dottoressa Rita Commissari, il caposala della Rianimazione Mauro Scimmi e Leonardo Fausti. Presente alla consegna anche il consigliere comunale della Lega Devid Maggiora. Il Rotary Club Terni, invece, ha donato al Santa Maria da destinare al blocco sale operatorie, un apparecchio per sanificare, oltra a 500 mascherine chirurgiche donate dal “Distretto 2090”.



Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA