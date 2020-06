Donazioni da associazioni di Narni e Calvi per l’Ospedale di Terni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora due importanti donazioni per l’ospedale di Terni: il gruppo degli Sbandieratori di Calvi dell’Umbria “Carbium ha fatto pervenire dodici pulsossimetri, apparecchiature destinate ad aumentare le strumentazioni in possesso dell’Ospedale impegnato nella lotta al virus. Gli sbandieratori avevano iniziato ad aprile una raccolta fondi che ha portato, insieme ad altre risorse messe dal gruppo stesso, ad una somma di 444 euro sufficienti ad acquistare i pulsossimetri. I soldi erano contenuti in una serie di raccoglitori pubblici posizionati al centro del paese, che sono stati aperti nei giorni scorsi nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco, Guido Grillini, e del consigliere Francesco Verdinelli.Anche la commissione delle pari opportunità ha donato mascherine FFP2 alla Croce Rossa e ai gruppi di protezione civile, “Claudio Baroni” del Comune di Narni e Prociv Arci. IL fondo era stato raccolto a dicembre, in occasione della presentazione dei calendari 2020 della commissione: “In piena emergenza sanitaria – afferma la presidente della commissione Mariacristina Angeli - ci è però sembrato doveroso investirli diversamente, aggiungendo anche un contributo personale volontario di noi commissari”.