L’associazione Salvadanaio della Salute di Amelia ha donato 2.000 mascherine chirurgiche e 90 tute ai sanitari dell’ospedale “S. Maria dei Laici” di Amelia. Si tratta di una prima fase della donazione che prossimamente sarà completata con la fornitura di Facciali Filtranti FFP2 e di Termoscanner. I dispositivi di protezione individuale, utilissimi in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria, sono stati consegnati da rappresentanti dell’associazione al direttore sanitario del pesidio ospedaliero di Narni e Amelia, Sergio Guido. « Il Commissario straordinario dell’Usl Umbria 2 Massimo De Fino insieme al direttore Guido e a tutto il personale dell’ Ospedale di Amelia - dicono dall'Usl 2 - rivolgono un sentito ringraziamento all’Associazione per questo generoso gesto di solidarietà e di vicinanza agli operatori impegnati in questa difficile sfida » . © RIPRODUZIONE RISERVATA