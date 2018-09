TERNI Anche i giornalisti in prima linea per donare il sangue. A Terni lo si farà giovedì prossimo al reparto di Immunoematologia e Trasfusionale (Sit) dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni. Si tratta di una inziativa dell’Avis in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e l’associazione stampa umbra per far fronte alle croniche carenze di sangue dell’ospedale, aggravate in questo periodo dalle ferie estive. L’AvisS ricorda che per donare a Terni è sufficiente telefonare al numero 0744/400118 o al Sit 0744/205679 oppure è possibile inviare una mail a avis.terni@libero.it comunicando: nome, cognome, gruppo sanguigno e numero di cellulare.Il primo semestre del 2018 non ha portato i risultati sperati a Terni e nel resto della Regione, sono infatti 160 (-10,15%) le donazioni in meno registrate nel comune di Terni rispetto al 2017, passando quindi da 1576 donazioni nel periodo Gennaio- Luglio 2017 a 1416 donazioni nello stesso periodo del 2018, con un calo notevole soprattutto nei mesi di Gennaio e Maggio.

Da qui l’importanza di una forte sensibilizzazione a donare.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:32



