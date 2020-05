Emergenza Covid, le donazione dei Rotary dell'Umbria

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rotary Perugia Est ha donato quattromila euro all'ospedale Santa Maria della Mis aderendo alla campagna di raccolti fondi aperta dall'Azienda ospedaliera di Perugia. L'azienda destinerà l'importo devoluto dal club ad interventi che riterrà prioritari per contrastare e combattere la diffusione del virus. Inoltre il Club, unitamente ad altri Rotary club umbri ha aderito a un progetto per venire incontro a questa emergenza acquisendo undici letti speciali per i reparti di terapia intensiva degli ospedali umbri. Tre di questi saranno consegnati entro la prima metà di aprile all'azienda ospedaliera di Perugia e si andranno ad aggiungere a quelli acquistati dalla protezione civile. «Sono donazione che portano solo un piccolo contributo all'emergenza Covid 19 ma vogliono sottolineare lo spirito che caratterizza i Rotary Club, presenti quando ci si trova ad affrontare situazioni di emergenza che richiedono un intervento a fianco delle istituzioni pubbliche».