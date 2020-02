Donatori cercansi, la "paura coronavirus" svuota i centri Avis.

Ultimo aggiornamento: 16:28

Donatori cercasi disperatamente. L'appello arriva dal presidente dell'Avis Narni Massimo Rossi che in questi giorni, più che in altri periodi, sta facendo i conti con la carenza di sangue. “Ho già spedito 320 mail per sollecitare le donazioni di sangue. Questa mattina sono arrivati solo in due a donare”.“In questo periodo di emergenza sangue sia a livello locale che a livello nazionale, dove anche ilCentro nazionale sangue chiede la collaborazione delle regioni non a rischio Coronavirus, per favorire la donazione di plasma ed emoderivati e gli scambi regionali/extraregionali in base all’accordo Stato Regioni cerchiamo la collaborazione di tutti i donatori che ovviamente possano donare in base ai criteri di esclusione dalla donazione ed in base all’attuale emergenza. Noi ci siamo adoperati - dice Rossi - per mandare via una sorta di sollecito tramite mail e diffondere appelli sui social network di invito alla donazione. Purtroppo i risultati finora sono stati pessimi. Confidiamo ancora nella solidarietà dei donatori -chiude Rossi -per far fronte a ciò, quindi non esitate a contattarci prenotando la vostra donazione”.