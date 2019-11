Donatella Tesei piega i partiti e comunica la "sua" giunta: Coletto, Melaseche, Agabiti, Fioroni e Morroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Donatella Tesei ha mostrato i muscoli. La presidente, mercoledì sera, ha avvisato i partiti dei nomi scelti per comporre il suo esecutivo: Paola Agabiti, Michele Fioroni, Luca Coletto, Enrico Melasecche e Roberto Morroni. Che vuol dire governatrice contro partiti 5 a 0.L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro oggi, ma salvo colpi di scena al 90’ la partita è chiusa qua. La presidente Donatella Tesei ha modificato di pochissimo il disegno che aveva in testa la mattina del 28 ottobre, all’indomani del voto. La governatrice tiene dentro l’esecutivo Paola Agabiti, l’unica eletta della “sua” lista civica: il rapporto di fiducia con la sindaco di Scheggino ha tenuto nonostante il pressing - salito altissimo in alcuni momenti - dai partiti. Tesei ha voluto qualificare con una presenza “un po’ più civica” la sua squadra di centrodestra. Deleghe? Possibile il bilancio.E resiste anche l’altro tecnico-civico-politico: Michele Fioroni. L’assessore di Andrea Romizi a marketing, sviluppo e economico e turismo era un punto fermo nello schema Tesei ed è stato mantenuto fino in fondo. Lui potrebbe trasportare un pacchetto di deleghe “simile” da Palazzo dei Priori a Palazzo Donini: poche metri lungo Corso Vannucci. Fratelli d’Italia in un primo momento aveva detto sì all’idea di battezzare Fioroni come tecnico “di area”, poi però era prevalsa un’altra opzione: un nome politico, con l’assisano Moreno Fortini in pole. Anche Giorgia Meloni in persona, nei giorni scorsi, aveva rimarcato in una telefonata con la presidente umbra la preferenza di un uomo “di partito”. La governatrice non ha fatto alcun passo indietro: Fioroni dentro. Fdi è il secondo partito della coalizione e tra vicepresidenza della giunta e presidenza del consiglio ha optato per la seconda possibilità: ora dovrà accontentarsi di Marco Squarta sulla poltrona più alta di Palazzo Cesaroni e di un tecnico “vicino a Fdi” nell’esecutivo. E Romizi ora come coprirà quel posto? I rumors dicono che Matteo Grandi potrebbe presto ricevere la chiamata.Donatella Tesei ha ceduto appena mezzo punto soltanto alla Lega. La presidente, infatti, ha concordato con Matteo Salvini la scelta del veronese Luca Coletto alla sanita, trovando una soluzione a tanti problemi: nessuno tra i pretendenti ad un posto nell’esecutivo, infatti, era disponibile a caricarsi sulle spalle una delega tanto pesante. Respinta al mittente la richiesta del segretario regionale del Carroccio Virginio Caparvi di tre assessori, poi però sulla scelta del nome la trattativa col partito del 37 per cento c’è stata. Tra le due opzioni ternane - Enrico Melasecche o Daniele Carissimi - ha prevalso quella che tiene maggiormente in equilibrio pesi e contrappesi del Carroccio in Umbria. Tramontata, invece, l’idea di Daniele Nicchi avanzata nelle ultime ore. Per Melasecche potrebbe arrivare la delega ad infrastrutture e trasporti o all’agricoltura che piace molto alla Lega. Respinte anche le richieste di Forza Italia per avere un assessore esterno. Donatella Tesei ha intenzione di dare un segnale di stretta sui costi della politica, per questo risparmierà anche sullo staff. Risultato: dentro Roberto Morroni e non Laura Pernazza. La decisione di lasciare gli azzurri senza rappresentanza in consiglio potrebbe essere compensata con la vicepresidenza della giunta concessa all’ex sindaco Gualdo Tadino, per cui in un primo momento era stata ipotizzata la delega al bilancio, ma se quella finirà alla Agabiti lui potrebbe prendersi ambiente o trasporti. Salvo colpi di scena, il primo braccio di ferro è concluso così.