Donatella Tesei da Facebook: «Mi candido per una Regione diversa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Donatella Tesei sceglie Facebook per annunciare la sua candidatura da presidente della Regione per il centrodestra. «Nella vita si prendono decisioni forti, di cuore: la scelta di candidarmi alla guida dell'Umbria è una di queste. I cittadini chiedono da tempo una Regione diversa. Chiedono, soprattutto, di voltare pagina dopo gli scandali nella sanità e la cattiva gestione di questi anni. L'Umbria per cui sono pronta a impegnarmi è la Regione delle opportunità, non della rassegnazione. Capace di attrarre gli investimenti e di valorizzare le competenze. In cui la bellezza diventa valore da custodire e da promuovere, e il merito sia anteposto ai privilegi. In cui i nostri giovani siano artefici del proprio futuro, anziché essere costretti a fuggire via. È, semplicemente, l'Umbria vera, quella che ci meritiamo: bella, viva, ricca di energie da sprigionare. Costruiamola insieme. Dal 27 ottobre si cambia».