Donate 500 mascherine anti coronavirus per bambini alla scuola di Cantalupo di Bevagna grazie all'Ancri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BEVAGNA Cinquecento mascherine chirurgiche, tipo kids, sono state donate alla scuola elementare di Cantalupo, a Bevagna. La buona azione porta la firma dell’Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito "Ancri" Sezione di Foligno/Valle Umbra guidata dal presidente Gianluca Insinga. Il sodalizio ha donato, come detto, , ha donato 500 mascherine chirurgiche kids alla Scuola Elementare. Alla cerimonia di consegna, cui ha preso parte anche una delegazione di piccoli alunni insieme ai rispettivi insegnati, hanno preso parte la dirigente scolastica Francesca Lepri e il vicesindaco di Bevagna Rita Galardini. “Un grazie – ha detto il presidente Insinga - agli alunni che ci hanno emozionato intonando la filastrocca dell'igienizzante, scritta per l'occasione”. “A nome dell’amministrazione comunale – ha detto il vicesindaco Galardini – ringrazio per questa donazione che ha un valore ancor più alto vista che è dedicata e destinata ai più piccoli. Loro sono il nostro futuro”. “In un anno all’insegna dell’imprevedibilità – ha detto la dirigente Lepri – questo gesto ci aiuta. É un gesto di grande generosità”. Una buona azione, legata al territorio e, appunto ai bambini che sono il futuro, che porta la firma ancora una volta dell’Ancri. Ed anche un bel gesto in favore di una scuola, quella di Cantalupo, che fa molto per i più piccoli praticando, nel senso più stretto, il ruolo di istituzione.