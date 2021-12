Dona 12mila euro del ricavato del libro al reparto di Oncologia dell'ospedale

Ha raccolto tutto il ricavato della vendita del suo libro, raggiungendo la cifra di dodicimila euro, e ha donato tutto al reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Adriano Conti, il 68enne che nel febbraio scorso aveva annunciato la sua iniziativa di beneficenza con l’uscita del suo libro di poesie intitolato “Momenti”, è stato ricevuto dalla direzione ospedaliera in un momento dedicato alla donazione. Ad accoglierlo il responsabile dell’Ufficio tecnico del Santa Maria, Gianluca Bandini, il responsabile del reparto di Oncologia, il professor Sergio Bracarda, il responsabile del settore Economico Finanziario, Riccardo Brugnetta e Fabrizio Fazi dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale. I fondi donati al Santa Maria saranno utilizzati per dei lavori al reparto di Oncologia, che renderanno gli spazi ancor più funzionali rispetto alle esigenze dei pazienti e del personale sanitario. «Ringraziamo il signor Conti - ha spiegato il direttore amministrativo, Anna Rita Ianni - per questo suo gesto che rafforza ancor di più il legame tra il nostro ospedale e la comunità». «Il mio grazie - ha spiegato Conti - a tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: in tanti hanno partecipato all’iniziativa sapendo che il fine ultimo era questa donazione, e lo hanno fatto con maggiore trasporto».