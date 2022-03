SPOLETO Don Matteo 13, slitta la data di inizio della messa in onda della fiction con protagonisti Terence Hill e Raoul Bova: probabilmente sarà trasmessa in prima serata a fine marzo. Concluse le ultime riprese a Spoleto e a Roma, il debutto della tredicesima stagione su Rai Uno, previsto in un primo momento da giovedì 10 marzo, ha subito infatti un ritardo in seguito allo speciale Tg 1 guerra in Ucraina che ha prodotto anche la posticipazione del finale di Doc - nelle tue mani, con Luca Argentero. La prima data possibile, quindi, sarebbe proprio il 31 marzo, considerando che per giovedì 24 è prevista la messa in onda della partita di calcio della Nazionale. La tredicesima stagione della serie Tv proseguirà poi per dieci settimane promettendo una edizione speciale, arricchita da un colpo di scena storico come il passaggio di testimone tra il sacerdote-detective Don Matteo, interpretato da Terence Hill, ed il nuovo parroco Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Quello che sta trapelando, riguardo alla trama di questa nuova serie, è che il vecchio sacerdote uscirà di scena in maniera misteriosa ma non necessariamente definitiva. Questo, tecnicamente, dovrebbe consentire l'eventualità di un rientro in scena di Terence Hill, in qualsiasi momento lui lo volesse, altrimenti sarebbe già al vaglio della casa di produzione Lux Vide anche la possibilità di cambiare addirittura titolo alla serie tv, Don Massimo anziché Don Matteo. Gli ultimi ciak della nuova serie della fiction, sono stati girati a Spoleto a febbraio scorso, per sei giorni, allo scopo di terminare un'ultima tranche saltata in autunno a causa delle avverse condizioni meteo. In questa ultima fase, oltre che sul set di Piazza del Duomo, la troupe ed il cast hanno lavorato anche in piazza Garibaldi, nella farmacia Amici e nella sagrestia della chiesa di San Gregorio maggiore. Oltre ai due attori protagonisti che vestono i panni dei due sacerdoti-detective, nel cast si ritroveranno Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta nei panni del capitano dei carabinieri, Anna Olivieri, e Maurizio Nardi in quelli del pubblico Ministero Marco Nardi. La Lux Vide ha già annunciato l'intenzione di proseguire la serie per almeno altre due stagioni.