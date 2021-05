Domenica 16 maggio, secondo Vax Day al Casagrande

TERNI – Va in scena il secondo Vax Day, domenica 16 maggio, conc l'obiettivo di imprimere un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale del territorio, anticipando le somministrazioni ai soggetti estremamente vulnerabili prenotati per il mese di giugno. La giornata è rivolta infatti ai fragili, cui verranno inoculate dosi del vaccino Pfitzer Biontech. A Terni verranno raggiunti dalla campagna vaccinale 876 assistiti. A Narni 109, ad Amelia 84, ad Orvieto 141, a Spoleto 316, A Foligno 753, nel distretto della Valnerina 162.

I team vaccinali dell'Azienda Usl Umbria 2 opereranno nelle postazioni territoriali di Terni, presso l'istituto scolastico Casagrande, nella struttura Enac dell'aeroporto di Foligno, al Palatenda di Spoleto, presso gli impianti di atletica di Narni Scalo, nella postazione di Amelia In località Paticchi, nella sede di Fontanelle di Bardano ad Orvieto e al Pes di Norcia.



