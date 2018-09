Narni, grande corsa delle carrette lungo la Flaminia

di Marcello Guerrieri

NARNI Tornano le carrette: domenica 2 settembre Narni sarà trasformata in un vero autodromo, con balle di paglia ad ogni angolo, con la fonica a raccontare quello che sta avvenendo lungo il classico percorso, che arriva sino alla curva dell’Edera. Sulla pista le “carrette”, singolari costruzioni, che copiano le macchine di formula uno, e che non hanno ovviamente motore. Loro, i loro accanitissimi piloti, a cominciare da Giorgio Cipiccia, il presidente dell’associazione, si butteranno, letteralmente, lungo il percorso, a grande velocità, lungo tornati, davanti a spettatori entusiasti, che affolleranno i pezzi del circuito più particolari, come il “Buco della Nottola”, con un tornante che mette a dura prova i concorrenti. Il Buco della Nottola è lo snodo della gara: lì non si deve perdere velocità e quindi fare la curva nel modo più pulito, tenendo conto che ogni tornata si svolge a coppia. Chi meglio lo interpreta, riceverà un premio. La festa è così popolare, così antica che nessuno si ricorda quando avvenne la prima edizione: per tutti è la corsa delle carrette, quasi l’emozione di una vera gara.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA