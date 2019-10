Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani il premier Giuseppe Conte, in mattinata, sarà a Narni, per prendere parte all'evento organizzato dai membri delle coalizione di governo sulla manovra, annunciato questa mattina dal ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi di Maio. All'evento sarà presente anche il segretario dem, Nicola Zingaretti, e il leader di Leu Roberto Speranza, ministro della Salute.I leader della maggioranza saranno all'Auditorium di Narni alle 11 a presentare la manovra.Alle ore 18.30 il segretario dem sarà a Spoleto in piazza della Libertà. Mentrealle ore 21 Zingaretti parteciperà ad una iniziativa a Terni alle ore21 a piazza Tacito.Chiusura di campagna elettorale, in via delle regionali del 27 ottobre, invece, a Terni anche per il centrodestra con tre eventi in momenti diversi. Giorgia Meloni sarà alle 17.30 a piazza Solferino, Silvio Berlusconi sarà alle 18.30 al Politeama, Salvini alle 21 chiuderà la campagna elettorale a Largo Frankl.