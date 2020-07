Innovazione digitale di Confindustria, c'è Tomassini alla guida

Ultimo aggiornamento: 11:07

PERUGIA - Sarà l’imprenditore Alessandro Tomassini a guidare Umbria Digital Innovation Hub (Udih) nel prossimo triennio. Tomassini, Consigliere delegato all’innovazione di Confindustria Umbria, è staton occasione dell’Assemblea di Udih che si è riunita a Perugia nella sede dell’Associazione. L’assemblea ha inoltre confermato Giuseppe Liotta alla Vicepresidenza ed eletto il Consiglio Direttivo, composto dagli uscenti Elio Catania, (Confindustria Digitale), Gianluigi Viscardi, (Cluster Tecnologico Fabbrica Intelligente), Fulvio Puzone, (Istituto Italiano di Tecnologia) e dal neo componente Giuseppe Cioffi (Presidente ITS Umbria Academy).«L’esperienza del lockdown – ha evidenziato Alessandro Tomassini – ci ha fatto capire come sia disponibile tanta tecnologia per migliorare le nostre aziende e renderle più fruibili dai nostri clienti, oltre che subito intercettabili dai potenziali. Questo non basta, noi imprenditori abbiamo il compito di interpretare quanto il mondo digitale ci può offrire per immaginare la nostra azienda del futuro e per realizzarla, già oggi».