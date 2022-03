Distrutta dal fuoco villetta in legno a Piediluco Un commerciante proprietario dell'immobile

Con molta probabilità è stato un corto circuito ad innescare le fiamme che hanno distrutto sulla collina di Colle dei Frati a Piediluco la villetta di Maurizio Paccara, commerciante di Terni. Una piccola abitazione con vista sul lago, composta da un pianterreno in pietra con sopra una soletta di cemento a sostegno di una abitazione in legno. Le fiamme hanno avuto facile combustione e nel giro di qualche decina di minuti hanno divorato l’intero piano rialzato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco recatesi sul posto con quattro mezzi e 10 uomini che hanno faticato non poco per raggiungere la villetta. Sul posto anche i carabinieri della locale caserma coordinati dal comandate Luigi Lepore. Fortunatamente la villa in quel momento era disabitata, essendo una seconda casa abitata abitualmente nel fine settimana e nei mesi estivi. Le fiamme si sono levate alte visibili anche dal paese. A distanza di qualche centinaio di metri alcune ville non sono state raggiunte dalle fiamme. Tutto sommato è andata bene, visto che intorno c’è molta boscaglia che poteva prendere fuoco se l’intervento dei vigili non fosse stato tempestivo. Quell’area negli anni Settanta è stata oggetto di una forte espansione urbanistica con il recupero di vecchi ruderi ed anche di una chiesa, delle 12 presenti nel paese del lago. Anche negli anni precedenti c’era stato un altro incendio di abitazione ma senza grossi danni. Questa volta, invece, è andata a fuoco l’intera villetta in legno. Ingenti i danni.

