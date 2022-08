Distretto sanitario Narni-Amelia, confermato il direttore Giorgio Sensini

Mandato rinnovato. Questo il prossimo futuro del direttore sanitario del distretto Narni-Amelia Giorgio Sensini che si è visto rinnovare l'incarico scaduto lo scorso 31 luglio, per il momento senza scadenza. Una proroga arrivata insieme alla riorganizzazione dei distretti sanitari in Umbria che, dopo il piano adottato nel novembre 2021 in cui da dodici distretti si passava a cinque, sono stati ulteriormente ridotti a quattro.

Giorgio Sensini era stato nominato direttore del distretto sanitario di Narni-Amelia nel luglio del 2019. Un incarico che fino ad allora era assegnato dal direttore generale su base fiduciaria.

«Probabilmente -aveva dichiarato lo stesso Sensini all'indomani della nomina - la scelta è caduta su di me per i miei pregressi incarichi. Penso a quando sono stato eletto presidente della Conferenza dei Sindaci nel 2007. E in generale alla mia conoscenza del territorio. Nella fase di riorganizzazione in cui si trova il nostro servizio sanitario probabilmente è quello che serve di più».

Parole che suonano ancora valide alla luce di due anni di pandemia, dopo i quali si è di fronte alla necessità di una riorganizzazione radicale del sistema sanitario.

«Sono provato come tutti da questo lungo periodo di iper attività - ha commentato Sensini alla luce del rinnovo - ma sono contento perchè vorrei in tutti i modi portare a termine il lavoro per il quale sono stato incaricato a suo tempo e che la pandemia ha inevitabilmente ostacolato».