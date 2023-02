Sabato 25 Febbraio 2023, 00:55

«Perché non fissare la sede del Distretto Sanitario del Ternano proprio a Orvieto? Se da Terni è possibile, come dicono i nostri amministratori, governare tranquillamente la sanità dell'Orvietano, sarà altrettanto possibile governare la sanità ternana da Orvieto. Pensiamoci».

A chiederselo è l'associazione PrometeOrvieto che continua senza sosta a monitorare, anche raccogliendo testimonianze e segnalazioni, lo stato dei servizi sanitari orvietani.

«Il supporto tecnico amministrativo è fondamentale per far funzionare l’organizzazione sanitaria – afferma l'avvocato Florido Fratini, presidente di PrometeOrvieto - quando si parla di Sanità, si fa quasi sempre riferimento al personale sanitario e si parla di malattia, di diagnosi, di cura diretta o strumentale. Non si parla e non si pensa al contesto necessario affinché l’attività sanitaria venga espletata al meglio a favore del malato. Non si parla mai dell’organizzazione – continua Fratini - del supporto tecnico e amministrativo di cui si deve avvalere il personale sanitario per ottimizzare il proprio intervento. Eppure questo ambito operativo è importantissimo affinché l’attività sanitaria si esplichi al meglio, sia efficiente e soprattutto efficace».

Sul piatto c'è la dismissione del Distretto Sanitario orvietano, un presidio che in molti ritengono il vero motore della medicina territoriale, a quanto sembrerebbe ritenuto però sopprimibile dai vertici della Sanità umbra e accorpabile con quello ternano. «Il Piano Sanitario Regionale 2022/26 presentato dalla Giunta Regionale dell’Umbria per l’approvazione – ricorda Fratini - giustifica la riduzione dei Distretti da 12 a 4 asserendo che in Umbria c’è una forte disomogeneità nelle modalità di erogazione delle prestazioni, conseguenza della eccessiva frammentazione distrettuale e, quindi, serve un cambio di prospettiva verso un sistema sanitario “più vicino” alla comunità, in grado di garantire “equità” nell’accesso ai servizi. Come si fa a realizzare un sistema sanitario più vicino alla comunità, quando se ne allontana il governo?»

«Noi crediamo che la gestione accentrata di un Distretto molto più ampio, quello Ausl 2 Sud Ovest, ridurrebbe ulteriormente il livello di assistenza nel nostro territorio a causa della distanza dai centri decisionali. Perché quindi non realizzarlo a Orvieto?». Sede del Distretto e di un Ospedale Dea di 1° livello, Orvieto dista tra 80 e 100 chilometri dai due Ospedali Dea di 2° livello, Perugia e Terni».

Una questione su cui PrometeOrvieto non arretra di un millimetro: «Ci auguriamo che le forze politiche locali e le organizzazioni sindacali che si sono dichiarate contrarie alla chiusura del distretto ribadiscano con forza questa volontà».