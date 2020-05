© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nell’agricoltura umbra post-Coronavirus non potrà mancare uno spazio particolare dedicato all’universo del biologico (inteso nel senso più ampio possibile, al di là delle certificazioni, ndr) e ne sono ben consapevoli i soggetti aderenti al progetto DiBiUm: «L’emergenza Covid19 può essere l’occasione per rivalutare le nostre priorità - puntualizza, che coordina l’ambizioso progetto del Distretto Biologico Umbro - La fase acuta della crisi ha spiazzato tutti, costringendoci a cambiare le nostre abitudini senza essere preparati a farlo. Quindi ad esempio abbiamo fatto la spesa al supermercato accontentandoci di prodotti di bassa qualità per paura di restare senza scorte e ci siamo fatti influenzare dalla psicosi generale. Ora però è il momento di agire con lucidità, facendo attenzione alla qualità e alla provenienza dei prodotti che acquistiamo». DiBiUm è un’associazione attiva dal 2018 che propone una concezione di agricoltura biologica “corale”, ovvero capace di coinvolgere territori sempre più ampi e non singoli produttori. Un progetto nato con l’esplicito intento di valorizzare il comparto agroalimentare dell’Umbria in modo sostenibile, strategico e professionale, che conta oltre 20 associati sparsi su tutto il territorio; si va da allevamenti biodinamici di capre alla valorizzazione delle erbe spontanee, passando per l'utilizzo delle oche in vigna come strumento di controllo e tutela del terreno, il recupero della canapa, la panificazione con farine dalle caratteristiche uniche e addirittura la bioedilizia. Il tutto puntando al benessere per chi consuma i prodotti e di chi vive nei luoghi di produzione, generando bellezza e attrattiva a livello turistico: «L’Umbria potrebbe essere una delle prime regioni a tornare in condizione di sicurezza - afferma Barchiesi - e sarà una meta ideale dove passare dei giorni di riposo a contatto con la natura. Per tradizione questi territori sono storicamente abituati a una densità abitativa molto bassa, con agriturismi e aziende agricole che dispongono di grandi spazi e mediamente pochi posti letto. In altre circostanze questo sarebbe un limite, ma ora diventerà un vantaggio. Il problema è che qui spesso c’è una visione “singola”, invece trovo che sarà impossibile uscire dalla crisi senza fare gruppo. Anche per questo la nostra rete punta a promuovere una cosiddetta “agriregione”, un unico territorio che può essere valorizzato nel suo insieme. L’Umbria, anche per il fatto che non è troppo estesa, si presta perfettamente a questo. L’invito da fare è di venire qui in visita, a prescindere dal luogo specifico che verrà scelto. È una riflessione che abbiamo stimolato con l’associazione, la rete di produttori e operatori si sta già confrontando per attivarsi concretamente».Ma in queste settimane la riflessione all’interno del DiBiUm non riguarda solamente la promozione del territorio verso chi ne potrebbe fruire dall’esterno, come turista o come consumatore di prodotti, bensì anche sulla percezione del comparto agricolo a livello culturale: «Il settore primario è uno dei pochi rimasto attivo per tutta la durata dell’emergenza, insieme alla sanità. Va detto che anche i contadini stanno affrontando enormi difficoltà, a partire dal crollo dei canali commerciali che li ha portati a vivere una situazione del tutto nuova. La prima cosa emersa è che chiunque, anche chi non l’aveva fatto finora, si è visto costretto a rafforzare il rapporto diretto con il consumatore. Sarà decisivo farlo, e non solo online; ad esempio nel prossimo futuro ci sarà più spazio per scegliere gli ingredienti con cura e magari sperimentare nuove ricette. Questo è un ottimo viatico per puntare su una visione di rete, perché una ricetta con un singolo ingrediente non esiste! Uno dei problemi dell’agricoltura che resterà anche dopo l’emergenza è la catena del valore, totalmente sballata dato che sul prezzo finale di un prodotto viene caricata tutta una serie di costi che spesso il consumatore ignora. Solo un consumatore stimolato, attento ed educato potrà scardinare questa dinamica; quindi oltre a lui e al produttore, per esempio, anche chi fa formazione avrà un ruolo fondamentale, perché basta un cameriere impreparato a descrivere un piatto che porta a tavola valorizzandone l’origine per vanificare questo circolo virtuoso».