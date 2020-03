Disegni, bigliettini e guanti monouso: i ternani ringraziano gli operatori Asm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie per il servizio, si protegga. Semplicemente grazie, ma anche grazie infinite. Sono alcuni dei messaggi che in questi giorni gli operatori ecologici dell'Asm stanno trovando sui coperchi delle mastelle che tutte le mattine ritirano per la raccolta rifiuti porta a porta, garantita anche in piena emergenza Covid-19. Un segno di vicinanza che inorgoglisce questi lavoratori. Ma ieri il gesto di un bimbo ha toccato il cuore di un operatore. Una lettera indirizzata all'operatore ecologico con dentro un disegno, custodito all'interno di un foglio di plastica, come un piccolo grande tesoro da difendere. Piccole manine rosse stampate sul foglio, con la scritta grazie a tutti per quello che fate, ovviamente fatta da un adulto. Una sorpresa che ha lasciato senza parole l'operatore, che ha ringraziato il piccolo artista prima di salutarlo con un caloroso arrivederci e la promessa di contraccambiare il regalo.Altrettanto commovente il gesto rivolto ad una operatrice ecologica. Anche per lei una sorpresa. Non solo gradita, ma anche molto utile in questo periodo. Sotto la scritta grazie per il servizio, si protegga, la lavoratrice dell'Asm non ha trovato solo la solita busta nera da ritirare ma anche un pacco di guanti monouso. Dispositivi di sicurezza che in tempi di Covid-19 è il miglior regalo che si possa fare a un lavoratore impegnato, a suo modo, nella lotta contro il coronavirus.© RIPRODUZIONE RISERVATA