Incendio nella discarica di Borgogiglione

PERUGIA Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì nella discarica di Borgogiglione. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale, l'incendio avrebbe interessato un'area di circa 300 metri quadrati. Sul posto oltre che i vigili del fuoco da Perugia anche le squadre dei reperibili e i tecnici della società che gestice l'impianto nel territirio del comune di Magione che sono intervenuti a coprire le fiamme con la terra presente nell'impianto. L'incendio, di modesta entità, è stato domato nel giro di poco tempo. Le fiamme sarebbero divampate sul lato del banco di scarico. Accertamenti in corso per risalire alle cause.