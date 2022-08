Venerdì 26 Agosto 2022, 07:54

PERUGIA Nei giorni in cui l’Italia trema e barcolla sulle bollette che viaggiano a prezzi stellari, fa saltare sulla sedia la storia che arriva da Bettona dove tre dirigenti tecnici che si sono succeduti in Comune, non hanno trovato di meglio che non far funzionare gli impianti fotovoltaici pubblici perché non in grado di gestirne la manutenzione.

La vicenda è diventata prima inchiesta e poi processo. Adesso c’è una condanna della Corte dei Conti da circa 45 mila euro per i tre dirigenti. Risarcimento che vale i mancati incassi con lo scambio sul posto e i risparmi in bolletta che il Comune di Bettona poteva ottenere facendo funzionare gli impianti fotovoltaici. Gli impianti rimasti fermi dal 2016 al 2019 sono quelli che si trovano sui tetti delle scuole e al circolo di Colle di Bettona. Impianti che ora vanno regolarmente; mentre i tre dirigenti che dovranno risarcire il Comune non sono più in servizio a Bettona.

Dalle indagini condotte dalla Finanza è emerso, spiegano i giudici contabili, che «numerosi impianti fotovoltaici, realizzati dal Comune con ingenti costi a carico della collettività (mutui molto onerosi contratti con la Cassa depositi e prestiti), erano stati scollegati dalla rete elettrica sin dal 2015 (e uno persino dal 2011) per mancati interventi di manutenzione (alcuni aventi costi esigui, ad esempio 300 euro)».

«La mancata produzione dell’energia-secondo l’accusa della Procura contabile retta in giudizio dal sostituto procuratore generale Enrico Amante- ha così determinato un pregiudizio erariale da mancati introiti da conto energia e da scambio energia, complessivamente ad 45.976,64 euro».

I dirigenti (ora ex) del Comune di Bettona prima chiamati in giudizio e poi condannati sono Mario Papalia, Luca Pastorelli e Alessandro Banti. I quasi 46 mila euro non sono stati addebitati in parti uguali, ma in base al periodo di servizio con gli impianti fermi. In particolare, in favore del Comune di Bettona, Mario Papalia dovrà pagare 14.133,21 euro; Luca Pastorelli 26.036,57 euro e Alessandro Banti 5.806,84 euro.

I tre dirigenti si sono difesi (assistiti dagli avvocati Alessandro Formica, Fabrizio Gareggia e Alfredo Brizioli) spiegando le loro ragioni. In particolare Mario Papalia ha spiegato ai giudici «di aver assunto, a seguito della segnalazione di criticità agli impianti fotovoltaici, la delibera 92 del 2016, di nomina di professionisti esterni ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza. Durante il predetto servizio avrebbe accumulato numerose ferie non godute, nonché prestato straordinario per l’eccessivo carico di lavoro. Non avendo competenze tecniche specifiche nella gestione degli impianti non avrebbe potuto conoscere le problematiche degli impianti». Da parte sua, invce, Alessandro Banti, ricordano i giudici «ha invocato il brevissimo periodo di servizio svolto presso il Comune di Bettona (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019). All’atto dell’inizio dell’incarico non aveva avuto alcuna conoscenza delle criticità poste dagli impianti fotovoltaici; solo il 6 dicembre 2019 ne avrebbe avuto notizia a seguito di una richiesta di relazione della Guardia di finanza». Luca Pastorelli, invece, ha segnalato «di aver prestato servizio presso il Comune di Bettona dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019. In tale periodo avrebbe svolto attività di gestione delle criticità degli impianti, tra l’altro, relazionandosi con i tecnici incaricati, anche per segnalare incompletezze documentali ed attivare le procedure presso il Gse, nonché superare le problematiche connesse allo smarrimento delle credenziali di accesso al sistema. Non potrebbe, dunque, essergli imputata alcuna inattività gravemente colposa».

Difese che non hanno fatto breccia nel collegio composto da Piero Carlo Florani (presidente), Rosalba di Giulio e Pasquale Fava. Per la sezione giurisdizionale contabile «l’omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell’impianto. La gestione pubblica dei beni si è rivelata, quindi, inefficiente e non economica. Il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, iniziato nel 2011, si è acuito nel 2015, senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell’area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni». Di conseguenza la condanna al risarcimento.