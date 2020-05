© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tradizionale festa patronale dedicata a San Pancrazio è stata annullata. A comunicarlo è il sindaco di Calvi dell’Umbria Guido Grillini: «Sono molto dispiaciuto, ma devo comunicare che la festa di San Pancrazio, evento che sta molto a cuore a tutti i calvesi, è stata annullata. Siamo nel periodo dell’emergenza del Coronavirus e dobbiamo rispettare le regole. Ho aspettato che fosse emanato l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per vedere se ci fosse stata un minimo di possibilità ma purtroppo, anche con questo Decreto che entra in vigore dal 4 maggio, le restrizioni sono rimaste pressoché identiche. Di fatto - prosegue il sindaco - è stato ribadito il divieto agli assembramenti in luogo pubblico o privato ed è stato confermato il distanziamento sociale. Sono queste, due cose che non si sposano affatto con la nostra festa di San Pancrazio, per lo meno per come noi l’abbiamo sempre vissuta, per come ci è stata tramandata e per come vorremmo tramandarla. Da considerare infatti che solo il corteo storico rappresenta di per sé un assembramento di persone, per non pensare poi all’aggiunta del pubblico. Cercheremo - aggiunge il primo cittadino di Calvi - di ovviare con degli eventi minimali ma non per questo di minor significato emotivo per i calvesi. L’Amministrazione comunale infatti sta studiando una serie di iniziative da svolgere nelle date canoniche delle festività (11,12 e 13 maggio) che i cittadini potranno e dovranno rigorosamente ed esclusivamente seguire dalle proprie case mediante Facebook e in diretta streaming».