TERNI Sono risultati positivi due dipendenti dell’ufficio anagrafe del Comune di Terni, questa mattina ci sarà la sanificazione mentre sono stati messi in isolamento fiduciario i colleghi che sono stati a contattato con loro. Ne frattempo gli appuntamenti presi fino al 9 novembre, compreso, per il rinnovo delle carte di identità saranno evasi dall’ufficio territoriale Nord Via del Mandorlo, 15. Per le effettive urgenze, relative agli atti notori, nonché alle autentiche di firme e foto è possibile rivolgersi all’ufficio territoriale Nord, in via del Mandorlo, 15 (tel.0744 306004).

Si ricorda che è possibile presentare l’autocertificazione, in sostituzione dei certificati e atti notori, come previsto recentemente dall’art 30 bis della L.120/2020 (cd decreto sempificazioni). La normativa prevede che tutti gli uffici pubblici e privati devono accettare l'autocertificazione.

