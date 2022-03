Sabato 5 Marzo 2022, 08:40

PERUGIA - Oltre cinquecentomila euro di soldi pubblici recuperati e un milione da risarcire con le condanne del 2021. Sono alcuni dei dati emersi ieri durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti dell'Umbria che ha più che doppiato i numeri del 2020 sul fronte del recupero dei danni alle pubbliche amministrazioni da parte dei cosiddetti dipendenti infedeli.

Che sia mala gestio della cosa pubblica, malpractice sanitaria (come i sanitari citati per danni permanenti o aborti), indebite percezione di contributi pubblici e dell'Unione Europea fino ai danni patrimoniali e da lesione alla concorrenza nel settore dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici, come un caso «unico in Italia» di un indebito riconoscimento di acconti sugli incentivi per la realizzazione della «direttrice Civitavecchia - Orte - Rieti, tratto Terni - San Carlo, oggetto di contestuale procedimento penale». Con un «pregiudizio erariale» che da solo vale quasi 250mila euro.

Numeri e processi esplicitati, dopo una puntuale e ricca relazione del presidente della Corte del conti dell'Umbria Piero Carlo Floreani, dal procuratore regionale Rosa Francaviglia, che ha puntato parte della sua relazione anche sulla soglia di attenzione «altissima» sull'utilizzo delle risorse del Pnrr «perché l'impiego di ingenti risorse finanziarie è suscettibile di tradursi in sprechi e fenomenologie illecite». Francaviglia ha spiegato come «allo stato in Umbria sono 39 i progetti finanziati con le risorse del Pnrr per un valore rilevante di 1,57 miliardi di euro» e che «l'Umbria ha enormi potenzialità inespresse. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione unica per il rilancio della regione e nel delineato contesto la Corte dei conti riveste un ruolo di particolare rilievo».

I NUMERI

Tornando ai numeri, mentre la sezione giurisdizionale nel 2021 ha emesso 14 sentenze di condanna, l’attività inquirente in Umbria «si è connotata per un incremento alquanto significativo degli atti di citazione in giudizio e per un aumento esponenziale dei ricorsi per la resa del conto giudiziale». In particolare, ha specificato, «sono stati emessi 55 atti di citazione». La procura regionale, in un anno definito «intenso» ha poi «ricevuto 1.245 informative erariali, denunce e segnalazioni varie, di cui ha disposto l'apertura di nuove istruttorie per 291, mentre per 954 di esse ha proceduto alla archiviazione immediata. Nell'ambito delle denunce pervenute vanno compresi 392 decreti di equa riparazione». Sono state aperte 291 nuove istruttorie, scaturite da informative erariali delle amministrazioni (189), da segnalazioni delle forze di polizia (23), da organi di controllo esterno (9), dagli esiti di verifiche amministrativo-contabili della Ragioneria generale dello Stato (3), da associazioni e rappresentanti politici (14), ma anche da notizie di stampa o di altri mezzi d'informazione (19) e da da privati cittadini (22). Un punto, questo, su cui la procura ha voluto ribadire come «in Umbria si denuncia poco e male. Molti esposti pervengono in forma anonima, sono estremamente succinti, non corredati da documentazione alcuna a supporto di quanto asserito e spesso risultano difettare dei requisiti minimi codicistici tali da consentire l'avvio di istruttorie. Un numero non indifferente promana da sedicenti dipendenti pubblici che segnalano presunti illeciti perpetrati presso l'amministrazione di appartenenza lamentando di temere ritorsioni e, dunque, di non poter sottoscrivere o documentare quanto affermato».