TERNI Alcuni avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi sono stati decisi dal vescovo Giuseppe Piemontese per una migliore organizzazione della pastorale diocesana e delle comunità parrocchiali. A Terni il vescovo padre Giuseppe Piemontese ha nominato don Gian Luca Bianchi parroco di San Giovanni Battista, in sostituzione di don Giuseppe Creanza. Don Gian Luca, che ha concluso a giugno il suo servizio di vicerettore del seminario regionale Pio XI di Assisi, è attualmente direttore dell’ufficio Scuola della diocesi. Un altro avvicendamento ha interessato la parrocchia di Santa Maria Annunziata e San Brizio a Papigno che, in conformità al ruolo delle comunità pastorali cui è affidato il compito di favorire una pastorale integrata nelle rispettive comunità parrocchiali territorialmente attigue, è stata affidata alla cura pastorale di don Angelo D’Andrea, che è parroco anche della vicina parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Campomicciolo. A Vacone, nella parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista è stato nominato parroco don Giuseppe Creanza, che rimane anche alla guida della contigua parrocchia di San Salvatore a Rocchette di Torri in Sabina .