Le dimissioni della Marini in Aula, centrosinistra chiuso in conclave, consiglio bloccato

PERUGIA - La giornata più brutta del consiglio regionale inizia alle 9 e mezzo, con la riunione dei capigruppo. Neanche un paio d'ore nelle quali le opposizioni (centrodestra, M5S e civici) ribadiscono che la partita va chiusa entro la giornata.

Il centrosinistra fatica trovare una posizione comune tra chi propone di tenere il fortino fino ai ballottaggi e chi ritiene più dignitoso uscire di scena subito. Così il gruppo si chiude in conclave. A circa un'ora dal momento fissato per la convocazione del consiglio regionale nessun consigliere di centrosinistra si presenta in aula.