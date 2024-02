Terni, dopo l'annuncio delle dimissionio del sindaco Bandecchi Filippetti e Parca pensano all'addio

Le annunciate dimissioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, stanno provocando uno tsunami all'interno del partito di Ap e nelle prossime ore potrebbero dire addio all'impegno nel partito gialloblu sia il segretario comunale Lorenzo Filippetti sia il coordinatore comunale Riccardo Parca.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la spaccatura all'interno del partito sarebbe avvenuta dopo il congresso flop del 27 e 28 gennaio scorsi.

Al congresso hanno partecipato meno persone del previsto, e, soprattutto, l’evento non ha avuto un peso politico nazionale, come probabilmente Bandecchi – e forse anche il presidente di Ap Paolo Alli – si sarebbero aspettati.

Il vicesindaco, che è candidato alla presidenza della Regione – e che è considerato il vero artefice della vittoria elettorale di Bandecchi alle amministrative del maggio dello scorso anno – avrebbe indicato come responsabili del flop il segretario comunale Lorenzo Filippetto e il coordinatore politico comunale del partito Riccardo Parca.

I due invece avrebbero scaricato le responsabilità sul vicesindaco Corridore. Per questo martedì scorso c’è stato un incontro politico molto teso, la cui seconda puntata si sarebbe dovuta tenere ieri sera. Bandecchi avrebbe preso le parti del vicesindaco ma, probabilmente, non avrebbe apprezzato le tensioni interne ad Ap.

Da qui la decisione di annunciare le dimissioni da sindaco, dimissioni che, comunque, alle 10 del 9 febbraio, il giorno seguente all'annuncio, non erano ancora state protocollate. E i rumors indicano che sia in corso una trattativa con i vertici di Roma per ricucire la situazione, dato che Bandecchi è comunque il perno delle decine di campagne elettorali che sono in corso su tutto il territorio, europee comprese. D'altra parte Bandecchi ha chiaramento esplicitato che continuerà la carriera politica come segretario di Ap e che si candiderà alle Europee.

C'è quindi la possibilità che Bandecchi torni sui suoi passi, una possibiità, di fatto, già fatta filtrare dall'assessora al Bilancio Michela Bordoni, che, questa mattina, 9 febbraio, alla conferenza stampa per la presentazione degli eventi per la festa del patrono, San Valentino, ha dichiarato: "Sono in tanti a chiedergli di fare un passo indietro".

Nelle prossime ore si vedrà che piega prenderà la situazione.