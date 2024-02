Stefano Bandecchi si dimette da sindaco di Terni: «Motivazioni di carattere politico»

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi annuncia su Instagram: «Mi dimetto».

Bandecchi spiega che i motivi «sono di carattere politico. Non esco comunque dalla politica e resto segretario di Ap». Bandecchi ha fatto un incontro con la sua giunta on line a cui non ha comunicato nulla. Successivamente ha richiamato e ha comunicato le dimissioni prima alla giunta, che non sapeva nulla e successivamente in un video su Instagram.

«Tra venti giorni non sarò più sindaco», dice nel video.

In realtà Bandecchi ha aperto una crisi politica ma entro il periodo indicato dalla legge, potrebbe anche ritirarle, cioè entro i venti giorni.

Non a caso lo specifica in un passaggio del video.

«Lo comunico direttamente così i giornali non faranno speculazioni»

Nella chat di Alternativa popolare nei giorni scorsi era stato espresso molto malumore soprattutto in rifeirmento al ruolo del vice sindaco Corridore

C'è molta incredulità e non tutti credono che la notizia sia vera.