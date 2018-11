Dimessa dall'ospedale, muore poche ore dopo: indaga la procura

Ultimo aggiornamento: 17:45

ORVIETO - La procura di Terni ha aperto un'indagine sulla morte di una 85enne di Fabro deceduta sabato poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Orvieto. La donna era arrivata intorno alle 12 al "Santa Maria" con l'ambulanza chiamata dai familiari in seguito ai forti dolori allo stomaco con conati di vomito accusatiQui i medici del pronto soccorso le avevano somministrato un farmaco con funzione di protezione gastrica e contro il reflusso esofageo tenendola in osservazione fino al pomeriggio quando è stata dimessa. Ma durante il ritorno verso Fabro, intorno alle 17,30, la signora ha nuovamente accusato gli stessi sintomi e in maniera ancora più violenta tanto da convincere i familiari a chiamare ancora una volta l'ambulanza per riportarla in ospedale. Ma ad Orvieto la donna non è arrivata viva e il suo cuore ha smesso di battere prima.La famiglia ora vuole andare a fondo sulle cause che hanno portato al decesso e attraverso l'avvocato Iuri Fucili ha presentato un esposto ai carabinieri di Orvieto da cui è immediatamente partita l'indagine della procura di Terni. Sotto sequestro le cartelle cliniche e la salma della signora che sarà sottoposta ad autopsia.