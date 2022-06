Dimentica 6 euro di resto e così scoprono il cassiere che rubava i soldi dei contribuenti

PERUGIA - Non aver dato sei euro di resto ha fregato il cassiere dell'Agenzia delle entrate-riscossione accusato di peculato per essersi impossessato di circa 56mila euro in otto anni facendo la cresta sulle cartelle esattoriali pagate dai contribuenti.

Un sistema quindi ormai ben oliato eppure quell'errore, secondo le accuse del procuratore capo Raffaele Cantone, gli è costato la denuncia, un avviso di conclusione indagini e ora un probabile processo dopo le indagini portate avanti per due anni dai carabinieri di Assisi. Il particolare del resto mancato che ha fatto crollare il particolare sistema di approvvigionamento dalle tasche dei contribuenti (che con quei soldi pagavano invece i propri debiti col fisco) emerge dall'ordinanza del tribunale del riesame con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di circa 54mila euro disposto da gip nei confronti dell'addetto alla casse. Secondo la denuncia dell'uomo che ha dato il via all'indagine, dopo anni in cui il cinquantenne perugino indagato si occupava della riscossione delle cartelle, tanto da aver «instaurato un rapporto amichevole e fiduciario» con alcuni utenti a cui magari faceva saltare la fila, il contribuente ha finalmente aperto le ricevute spillate consegnate dal cassiere a fronte del pagamento di 500 euro. Peccato che la somma fosse di 494 euro e quei sei euro mancanti hanno indispettito e aumentato i sospetti nei confronti del cassiere, su cui già da un po' di tempo l'utente aveva dubbi. Da lì, la scoperta, insieme al commercialista, che i soldi consegnati all'uomo erano molti di più di quanti ne risultavano dalle ricevute e la chiamata ai carabinieri. Che hanno scoperto come il cassiere avesse beffato altri contribuenti, compreso un parente, andando a ritirare personalmente i soldi dei loro debiti col fisco ma versandone sempre solo una parte. Racimolando appunto circa 56mila euro tra il 2012 e il 2020. Un insieme di testimonianze e conti che non tornano per cui il Riesame (presieduto da Alberto Avenoso, con Lidia Brutti ed Emma Avella) ha rigettato la richiesta avanzata dall'avvocato Raffaella Pileri che aveva contestato, tra le altre cose, l'intempestività della iniziativa cautelare arrivata due anni dopo le perquisizioni in casa (dove erano state trovate diverse ricevute) e quella in sede, che è costata un'accusa di favoreggiamento nei confronti del collega che ha provato – su richiesta del cinquantenne – a buttare le prove, trovate nel cestino.

Entrambi, come riportato ieri e come confermato dall'Agenzia delle entrate-riscossione, sono stati sospesi già dal febbraio 2020. «Agenzia delle entrate-Riscossione – si legge in una nota - ringrazia per il lavoro svolto la procura della Repubblica di Perugia e i carabinieri della Compagnia di Assisi, con cui ha collaborato in sede di indagine, e comunica di aver intrapreso ulteriori accertamenti interni - in attesa di ricevere i provvedimenti dell’autorità giudiziaria - che consentiranno di assumere ulteriori misure a tutela dell’ente».