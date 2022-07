Terni, lottava contro il cancro da quando aveva cinque anni: Diletta muore tra le braccia dei genitori

E' stata strappata alla vita a soli 15 anni. Diletta Marchegiani viveva a Terni nei pressi del quartiere di Campitello. La bambina si era ammalata circa dieci anni fa. Faceva fatica a tenersi in equilibrio, poi altri sintomi, disturbi neurologici, quindi la visita specialistica e la terribile diagnosi: un tumore al cervello. Da quel giorno era il 2012 per Diletta è iniziato un vero e proprio calvario che sembrava concluso dopo l'intervento chirurgico alla testa effettuato al Santa Maria di Terni dal dottor Carletti, un luminare in questo campo.

La storia di Diletta

Una situazione, comunque, da tenere sotto controllo, tanto che i suoi genitori, il papà Paolo e la mamma Tiziana, hanno portato Diletta anche a Milano, all'Istituto nazionale dei tumori. Le cose sembravano andare per il verso giusto fino a quando, circa due anni fa, è apparsa una recidiva. Altre visite, Diletta è stata ricoverata per un periodo anche all'ospedale Bambin Gesù a Roma - altre cure, chemioterapie, ma la malattia ha continuata ad avanzare fino a quando l'altro giorno è spirata tra le braccia dei genitori e nel dolore dei nonni a cui era legatissima.

A tutti, a nonna Rosella in particolare. «Diletta era una bambina straordinaria, solare, con tanta voglia di vivere racconta, affranto, il papà Paolo la famiglia per lei era tutto e poi era ottimista. Vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno. Siamo distrutti». Diletta era iscritta ai Licei Angeloni di Terni. Frequentava l'indirizzo economico sociale la classe seconda - anche se quest'anno aveva frequentato poco per l'aggravarsi della malattia. Amava la musica e gli amici con Ilaria, la sua amica del cuore, erano un tutt'uno ma un triste destino ha voluto che se ne andasse proprio sul più bello, quando la vita, a quell'età, 15 anni soltanto, sembra davvero bella.