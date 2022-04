Essere digitali: sei workshop in Bct e online

TERNI Il Digipass Terni organizza “Essere digitali”, sei incontri dal vivo e online per offrire ai cittadini una guida semplice e comprensibile sui servizi online attivati dal comune di Terni e su come l’accesso al digitale può facilitare i cittadini/utenti nella gestione delle pratiche amministrative e della vita quotidiana.

Il calendario dei workshop è stato pensato per consentire una fruizione ampia e per coinvolgere anche coloro che non potranno seguire direttamente gli eventi, ma che potranno partecipare da casa collegandosi alla diretta nei canali social (Facebook Comune di Terni e Youtube Comune di Terni Social) o rivederlo successivamente sulla pagina Youtube Digipass Umbria

La prima iniziativa è in programma martedì 26 aprile e si svolgerà nella sala Digipass/caffè letterario della biblioteca comunale di Terni in piazza della Repubblica in due sessioni, mattutina e pomeridiana.

Il 26 aprile dalle ore 10 alle 12 si terrà l’incontro con il titolo “Cittadini 4.0: il digitale a supporto delle Istituzioni” e si parlerà del Digipass Terni, spiegando cosa è, come funziona, a cosa serve e le prospettive per la città.

Interverranno il responsabile del progetto Digipass per il Comune di Terni; tecnici e dirigenti del Comune, il facilitatore Digipass: il dirigente dei servizi territoriali Arpal Umbria ed il responsabile formazione aziendale Terni Digital..

Nella sessione pomeridiana, dalle ore 16 alle 18, l’incontro sarà rivolto principalmente a chi lavora nelle e con le istituzioni, ponendo l’attenzione alle trasformazioni che stanno avvenendo nella pubblica amministrazione. In questo secondo incontro interverranno Sergio Talamo, docente e direttore di comunicazione istituzionale e relazioni con le PA di Formez PA; Francesco di Costanzo, presidente di PA Social e autore di Digitale (Giunti Editore); Lorenzo Nicolao, giornalista del Corriere della Sera, Riccardo Pilat, giornalista e fondatore di Pilat & Partners e dirigenti del Comune di Terni.

L’evento successivo si terrà il 17 maggio con il titolo “Generazione Z: istruzione e futuro digitale”, dedicato soprattutto ai giovani e al mondo della scuola. L’ultimo evento è in programma per il 9 giugno e sarà rivolto alle imprese ed al commercio digitale.