SPOLETO - Diciotto nuove aree camper attrezzate, di cui due a Spoleto, per incentivare il turismo itinerante e favorire il ritorno di chi ha seconde case danneggiate nelle zone colpite dal terremoto del 2016. È un’operazione finalizzata principalmente al rilancio quella cui hanno aderito 10 Comuni del cratere umbro, nell’ambito dell’ordinanza commissariale 77 del 25 maggio scorso. Il 19 novembre, il commissario straordinario Piero Farabollini ha stanziato, con decreto 472, un primo acconto: 560mila euro, a fronte dell’investimento di 1.400.000 euro previsto per l’Umbria, cui è destinato la quota del 14 per cento dei 10milioni che verranno ripartiti tra le quattro regioni (Abruzzo 10%, Lazio 14% e Marche 62%). Un provvedimento molto atteso, soprattutto a Spoleto, cittadina ad alta vocazione turistica ma finora decisamente poco attrezzata per gli appassionati di turismo itinerante, nonostante la domanda, negli ultimi anni, sia cresciuta notevolmente. Tante volte sono stati fatti annunci, proclami, progetti: ma dell’area camper attrezzata, finora, non si era avuta traccia. Fino a un anno fa, quando tra le misure di sostegno ai Comuni colpiti dal sisma, sono stati previsti 10milioni di euro per le aree camper. Spoleto, con l’assessore alla ricostruzione Francesco Flavoni, ha subito fatto richiesta. Le due nuove aree camper, come viene confermato dall’assessore, saranno realizzate nella parte posteriore del parcheggio di via Fratelli Cervi e all’interno di quello della Ponzianina, direttamente collegato alle scale mobili della mobilità alternativa. A Spoleto arriveranno 120mila euro: 80mila per via Cervi e 40mila per la Ponzianina. In entrambi i casi è prevista l’installazione dei servizi di carico e scarico e delle colonnine della corrente. Le due aree attrezzate saranno gestite da chi ha in concessione i parcheggi. Le piazzole saranno almeno 20 in via Cervi e almeno 8 alla Ponzianina, con il numero che secondo i primi conti sembra destinato a salire. Le aree di sosta saranno a pagamento, ma per chi è proprietario di una seconda casa danneggiata dal terremoto a Spoleto (sono in tutto circa 500) la tariffa sarà simbolica. “Il decreto del commissario – ha spiegato l’assessore Francesco Flavoni – ci consente di procedere con l’assegnazione della progettazione. Contiamo di partire a marzo con i lavori, per avere le aree disponibili a ridosso dell’estate”. Le altre sedici aree attrezzate in Umbria verranno realizzate a Cascia (2), Preci (5), Norcia (3), Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Scheggino e Sant’Anatolia di Narco.Attualmente, a Spoleto, i camper hanno la possibilità di usufruire di due parcheggi a pagamento e di un'area gratuita provvista dei soli servizi di carico e scarico. Tra i parcheggi a pagamento più gettonati c'è quello della Ponzianina, collegato alle scale mobili che conducono in centro. L'altro è quello di Piazzale Rodari, via dei Cappuccini: si trova a ridosso dell'uscita sud per Spoleto e consente di arrivare arrivare nel cuore della città con una breve passeggiata. L'area con cs, invece, è gratuita e si trova un po' più decentrata: largo Busetti, zona via dei Filosofi, a poca distanza da due supermercati e dalla caserma dei carabinieri.