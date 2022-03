Diciottenne violentata sotto la minaccia di un coltello: presi tre giovani

PERUGIA E' stata violentata per ore da tre ragazzi sotto la minaccia di un coltello. Lei ha diciotto anni ed è originaria della Costa d'Avorio. E' stata la polizia ad arrestare gli autori dello stupro di gruppo. Si tratta di tre albanesi che sono ora accusati sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata. Gli agenti hanno trovato la ragazza alla periferia di Perugia. In terra, gli autori della violenza carnale hanno lasciato il coltello usato per le minacce. Sono in corso altre indagini.