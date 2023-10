TERNI Un percorso visivo che racconta la città attraverso i volti dei suoi abitanti. È "Diario urbano/ritratti 2022-2023", mostra fotografica con oltre cento ritratti in bianco e nero realizzati dal fotografo Fabrizio Borelli, allestita al museo diocesano di Terni, a cura di Maria Italia Zacheo. «Questo progetto - spiega il presidente della cooperativa Actl Sandro Corsi - nasce da un'idea di Fabrizio Borelli, un fotografo sceneggiatore per grandi registi italiani ed europei che vive a Terni da diversi anni. Abbiamo iniziato una collaborazione tempo fa con una mostra sui temi della follia e io ho ha dato questo impulso, cioè attraverso i volti della città, i luoghi della città, di rappresentarla. Sembra facile in sé, ma il lavoro dell'artista è quello di tirar fuori dai volti e dai luoghi delle persone l'anima della civitas e questo sforzo è quello che i cittadini ternani potranno venire a vedere nel museo diocesano. Può essere uno spunto per partire e poi realizzare qualcosa che è sicuramente importante per questa città come un archivio urbano che dovrebbe raccogliere le nostre storie». Nell'allestimento i protagonisti in mostra disegnano un percorso visivo che si arricchisce con i visitatori: negli specchi incorniciati - delle stesse dimensioni delle opere - lasciano la loro fuggevole immagine, in un coinvolgimento "immersivo" in continua mutazione. «L'idea iniziale, incentrata sul tema del ritratto in posa - ha evidenziato Borelli - si è sviluppata in un percorso estremamente interessante, in un viaggio nell'identità di ciascuno di noi, anche di noi che ritraiamo le persone». Una mostra che non solo parla della città tramite i suoi cittadini, ma i volti stessi divengono narrazione. «Diario urbano rappresenta il racconto di una città - ha commentato il vicesindaco Riccardo Corridore - attraverso i suoi protagonisti. È un'emozione continua, costante e progressiva che individua la nostra città attraverso i suoi cittadini. Ritengo sia possibile rendere questo archivio fotografico come una sorta di work in progress individuando una sede per renderlo vivo, attivo e rappresentativo dell'evolversi della nostra città e magari anche essere un momento di scambio interculturale con situazioni analoghe che si verificano in altre città. È bello che in questo caso è cambiata la prospettiva: Terni non viene raccontata tramite la struttura urbanistica, attraverso monumenti, chiese e tutto il resto, bensì tramite coloro che la vivono quotidianamente. Questo suscita emozione, è un passo importante e soprattutto un momento di incontro per la comunità». L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 3 dicembre, dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle ore 16 alle 20, la domenica e il 1° novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dal 9 novembre saranno organizzate anche visite guidate il giovedì pomeriggio, mentre per le scuole la mattina del venerdì. Prenotazioni al 345 6983825.