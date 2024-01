Martedì 23 Gennaio 2024, 23:55

Salim Diakite se ne va al Palermo, Valerio Mantovani ad oggi non è in partenza ma anche per lui potrebbe riaprirsi la strada per un passaggio all'Ascoli. La Ternana, a questo punto, riapre il suo mercato, almeno alla ricerca dei difensori. Almeno uno, con la partenza del francese, la società ne andrà a cercare. E se fossero due, si potrebbe riaprire la questione Mantovani. Nell'attesa, da "RadioMercato" viene fuori un poker di nomi. Quattro possibili profili da valutare per un ultimo assestamento all'organico a disposizione di Roberto Breda. Il direttore sportivo Stefano Capozuca aveva parlato di «mercato finito» una volta presi Gaston Pereiro e Tommaso Corazza. Ma proprio l'uscita di Diakite e una questione Mantovani non ancora del tutto chiusa finiscono per riaprire il mercato almeno per un difensore, se non due. Allo stesso tempo, però, ritornano di moda altri nomi di giocatori anche per il centrocampo.

Prima di tutto, si attende da un momento all'altro il via libera dal Bologna proprio per l'arrivo dell'esterno mancino Corazza. La società felsinea si è riservata di aspettare almeno finché non avrà preso un nuovo difensore sul mercato. E con Corazza, non è detto che non arrivi pure il centrocampista Kacper Urbanski (mai tramontato, così come è ancora forte quello di Riccardo Pagano della Roma), o anche un altro calciatore ancora. Per il ruolo di centrale difensivo, riflettori sul milanista Marco Pellegrino, centrale classe 2002, nel giro anche della prima squadra rossonera e da poco recuperato da un infortunio alla caviglia. Sarebbe proprio lui, la prima scelta, anche se se lo contendono pure tre o quattro società estere. Allo stesso momento, però, sembra essersi riaperta pure la trattativa con l'Atalanta per Govanni Bonfanti, difensore eclettico di 20 anni che può fare sia l'esterno mancino che il centrale, già preso in considerazione giorni addietro prima di trovare aperta la pista di Corazza. Un'altra ipotesi, ma al momento solo suggestiva, può essere tentare il colpo di Elio Capradossi, uno che il direttore sportivo Capozucca conosce bene avendolo avuto al Cagliari e che con la società sarda ha risolto il contratto. Ma ci sarebbe da valutare la convenienza o meno per la Ternana delle condizioni economiche per un suo ingaggio.

Riguardo a Mantovani, non sono un mistero i contatti tra lui e l'Ascoli avvenuti nei primi gironi di gennaio, con la sua disponibilità ad andare a giocare con il suo ex allenatore Fabrizio Castori. Ma la Ternana, anche perché non se la sente di rinforzare una diretta concorrente alla salvezza, ha spiegato le sue ragioni al calciatore romano e lui ha compreso. Al punto che non solo è disposto a restare, ma ha risposto presente contro il Cittadella, scendendo in campo e giocando (bene) nonostante una condizione fisica non ottimale per "mettere una toppa" alle reticenze di Diakite. Dovessero arrivare due difensori, le porte per un passaggio ad Ascoli potrebbero riaprirsi. A meno che la Ternana non ribadisca l'idea di non rinforzare una concorrente.