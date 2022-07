Lunedì 18 Luglio 2022, 08:17

Salim Diakitè ha compiuto da poco 22 anni. E' felice di aver completato la prima parte del ritiro con la Ternana, con la preparazione a Cascia. Un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione.

«Il ritiro è andato molto bene –afferma Salim Diakitè- neanche sono sembrate due settimane. Per quanto mi riguarda penso di essere al sessanta per cento della condizione. Però mi sento bene e sono sicuro che piano piano andrà meglio».

Senza dubbio Cristiano Lucarelli desidererebbe valorizzare ancora di più il calciatore che, come dimostrato la scorsa stagione, non si pone problemi a giocare magari anche sulla corsia esterna di destra.

Cosa chiede l’allenatore ai difensori e soprattutto a Diakitè? «Alla squadra in generale chiede di subire meno reti rispetto alla scorsa stagione –risponde Diakitè- per quanto mi riguarda di lavorare bene e concentrato per proseguire il mio percorso di crescita disputando un campionato che sarà comunque affascinante. Personalmente punto a fare bene cominciando già dalla Coppa Italia contro la Cremonese».