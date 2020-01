© RIPRODUZIONE RISERVATA

La struttura di Diabetologia dell'ospedale di Terni è a rischio chiusura. Daniele Giocondi, presidente del tribunale per i diritti del malato dell'ospedale.«A nostro giudizio questa struttura complessa di Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia è una struttura complessa di eccellenza perchè ha sempre funzionato a pieno regime e noi come tribunale per i diritti del malato non abbiamo mai avuto lamentale o doglianze nè ci sono risultati disservizi. A ben guardare anche i numeri, l'apparato operativo è importante: sono coinvolti medici, infermieri, dietisti, podologi e altre categorie professionali. E ogni anno sono migliaia le persone che vi fanno riferimento. D'altra parte il diabete può considerarsi una vera e propria epidemia contemporanea. Colpisce una percentuale elevata della popolazione. A Terni è affetta da diabete l'8 per cento della popolazione con età superiore ai 65 anni, mentre la media nazionale è del 6 per cento. La stessa obesità è molto diffusa nella nostra regione. Riteniamo dunque che il servizio sia indispensabile per il nostro territorio».Risulta anche che la struttura faccia fronte alle richieste di pazienti che provengono da altre regioni.«Sì, la struttura è attrattiva anche per pazienti del nord del Lazio e anche da persone che vengono da fuori provincia. Cosa che ovviamente è positiva anche dal punto di vista economico».Gli accessi alla struttura sono in calo o in crescita?«Sicuramente in crescita e il confronto è fra il 2018 e i primi undici mesi del 2019. Per dare qualche numero: le visite diabetologiche sono passate da 10.180 a 10.273; le prestazioni per l'obesità da 861 a 1053. Le visite dietistiche da 1692 a 2186; le visite podologiche da 223 a 930. La struttura è più che mai attrattiva».Se questi sono i dati e la situazione perchè la struttura di Diabetologia è a rischio?«Il primario che l'ha diretta fino a ora, il professor Giuseppe Fatati, dal 7 febbraio prossimo andrà in pensione. In precedenza c'era stata una delibera della giunta regionale, del 21 luglio del 2014 che prendeva atto del fatto che si trattasse di una struttura di eccellenza e che invitava anche anche Perugia a farne una. Quella delibera non venne attuata per quanto riguardava Perugia. Si arriva al 2019, con Maurizio Dal Maso come dg. Dal Maso predispone una delibera, la 95 del 25 gennaio 2019 in cui stabilisce che la struttura complessa andrà a confluire nell'Endocrinologia a partire dal 7 febbraio 2020, data di pensionamento del primario. Ma Endocrinologia è una struttura piccola, il cui primario, ora, è direttore sanitario della Asl. Come si può far confluire un contenitore che contiene mille litri in uno che ne contiene dieci? Perchè, cioè, questo ridimensionamento? Non solo. Poche ore prima di lasciare l'ospedale Dal Maso fa una seconda delibera, la 416 del 10 luglio, in cui prevede lo scorporo del Centro multidisciplinare dell'obesità da Diabetologia e lo destina alla struttura chirurgica. Senza tenere in considerazione che l'aspetto chirurgico, per quanto attiene all'obesità, riguarda solo l'intervento di riduzione dello stomaco che si fa nei grandi obesi. Da allora non abbiamo avuto alcuna risposta».Quindi voi cosa chiedete?«Chiediamo l'applicazione della delibera del 2014 e la sospensione di tutti i provvedimenti successivi. Diabetologia a Terni non deve chiudere»