Di Gioia: «Il ritorno a scuola con tracciamento scova nuovi positivi». Tamponi ai bambini in compagnia dei Pagliacci

ARRONE – Il rientro in classe con tracciamento, ha scovato nuovi positivi. Bambini che non hanno potuto sedersi tra i banchi di scuola insieme ai loro compagni: messi in quarantena prima dello squillo della campanella. «Un bene aver allestito due postazioni per i tamponi, facoltativi, per la popolazione scolastica di Arrone – commenta il sindaco Fabio Di Gioia – considerata la contagiosità della variante Omicron. Su un’ottantina di test effettuati nella mattina di lunedì 17 gennaio 2022, sono stati pochi i casi positivi riscontrati. Ma sono stati individuati. Ed è stato un bene averli isolati prima dell’inizio delle lezioni». Ad accompagnarli, in allegria, c’era Franchino, il pupazzo che Alessandro Rossi, fondatore dell’associazione di volontariato I Pagliacci, ha portato con sé ad Arrone. «L’obiettivo era rendere meno pesante lo screening su base volontaria che è stato promosso per un ritorno in aula in sicurezza» – dichiara Rossi. L’iniziativa del primo cittadino, di offrire la possibilità di fare un test in entrata, va nella direzione di prevenire l’ulteriore diffusione del virus. Di Gioia contro Omicron. Sembra il titolo di una battaglia. E forse lo è. Tanto che torna l’esercito, ad Arrone, in soccorso di Di Gioia. Sabato 22 gennaio 2022, il sindaco fissa un Vaccine Day per tutte le fasce d’età tranne quella che va dai 5 agli 11 anni. Dalle ore 10 alle 16, presso la palestra di Arrone, potranno accedere gli over 12. Domenica 23, invece, è stata programmata una seduta vaccinale pediatrica straordinaria, a Terni, per i bambini (5 - 11 anni) residenti nei Comuni della Valnerina: Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino. Appuntamento al centro di salute Tacito di via Annio Floriano, dalle ore 8,30 alle 13,30. Non è escluso che i ragazzi che hanno appena conosciuto Franchno, possano rivederlo di nuovo.

