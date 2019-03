© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Terrore all’ospedale di Terni, per la fuga di due detenuti italiani, di 36 e 34 anni, che hanno aggredito un’infermiera, due agenti di polizia penitenziaria che li piantonavano e poi una ragazza, presa morsi, per portarle via l’auto con cui uno dei due è riuscito a fuggire. Il primo è stato fermato dagli agenti, che hanno sparato per fermarli, mentre tentava di salire in auto, l’altro è riuscito ad allontanarsi, malgrado fosse stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Ma la polizia lo ha intercettato sanguinante poco prima del casello autostradale di Orte. Dopo un lungo inseguimento.Un folle tentativo di fuga messo in atto mercoledì sera, intorno alle 22,40, mentre stava terminando la partita tra Juve ed Atletico Madrid. I due detenuti hanno approfittato di un attimo di distrazione degli agenti di polizia penitenziaria, si sono alzati dal letto mentre era presente nella stanza un’infermiera che li stava dando le medicine.Hanno picchiato la donna e spintonato a calci e pugni gli agenti che li hanno poi rincorsi e provato a fermarli, sparando alcuni colpi all’ingresso dell’ospedale. Ma i detenuti sono riusciti ad uscire nel piazzale dove hanno fermato una ragazza che stava uscendo dal nosocomio alla guida di una Peugeot 206 bianca. L’hanno fermata e trascinata fuori dall’abitacolo, mordendola ad un braccio perché lei tentava di resistere. Il primo è statosubito fermato, l'altro dopo l'inseguimento. Sanguintante. è stato ricportato al Santa Maria. Mentre la giovane rapinata dell'auto,sotto choc, è stata curata per il morso subito, Feriti al volto anche i due agenti.