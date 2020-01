Deruta, si ribalta un camion sulla E45: Umbria divisa in due per ore

PERUGIA - Incidente stradale martedì mattina all'alba lungo la E45 all'altezza di Deruta. Si è rovesciato un articolato carico di breccia che ha perso anche parte del carico Per consentire la rimozione di un mezzo pesante che è uscito di strada le deviazioniprevista dall'Anas hanno portato all'uscita obbligatoria agli svincoli di Deruta (nord/sud) in entrambe le direzioni. tanti disagi, statrra riaperta intorno alle 13. L'uomo che si trovava alla guida è ricoverato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA