Perugia-Ternana, alle 15 si gioca: la grande attesa al Curi. Sicurezza ok

PERUGIA - Cori, sfotto, entusiasmo e voglia di vincere: questa la grande atmosfera che si respira al curi nel giorno del derby dell'Umbria. Un derby che va oltre la rivalità, dal momento che può voler dire tantissimo per la corsa playoff del Perugia e quella salvezza della Ternana.



Fin da mezzogiorno migliaia di tifosi al Curi. Il sole e il blocco praticamente totale del traffico nell'anello intorno a Pian di Massiano hanno infatti consigliato ai tifosi di casa di arrivare con largo anticipo. Tantissimi i suporter che si sono organizzati per un picnic al Percorso Verde, ma anche quelli che hanno optato per un panino o una piadina ai tanti stand streetfood. Anche perchè oltre al gusto rappresenta una buona causa: parte dell'incasso sarà devoluto per riportare a casa Luca Presciutti, un giovane perugini in coma a Bangkok.



Fischi e cori all'arrivo del pullman della Ternana, intorno alle 13.20, con i tifosi biancorossi tenuti a debita distanza da un cordone di polizia e carabinieri. Applausi e cori di incitamento all'arrivo di quello dei grifoni, dieci minuti dopo.



Grande entusiasmo anche sul versante rossoverde, con i circa 800 tifosi giunti in vari "scaglioni" con 16 pullman. Tra le 13.25 e le 14.10 tutti i tifosi rossoverdi sono giunti al parcheggio ospiti del Curi per poi prendere posto in curva sud.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41



