Il derby dell'Umbria finisce in parità 1-1: apre Kouan, replica Pettinari. Un tempo ciascuno

PERUGIA - Si chiude con un pareggio e tante emozioni il derby di Serie B tra Grifo e Fere. Si comincia con il rigore per il Perugia al 14' per un fallo di Capuano su Matos: parato da Iannarilli e sbagliato da De Luca. Poi arriva la rete dei grifoni: al 30' Kouan di testa corregge un cross da calcio d'angolo di Burrai e fa 1-0. Il pareggio della Ternana ad inizio ripresa: al 3' assist di Falletti per Pettinari che col destro batte Chichizola. Il Grifo ha l'occasione di ripassare in vantaggio al 51', ma Segre fallisce il colpo. La Ternana, invece, protesta a fine gara per un presunto tocco di mano di Vanbaleghem su cross di Sorensen al 92'. Ai punti un tempo ciascuno; meglio i biancorossi nella prima frazione e più determinati i rossoverdi nel secondo tempo.

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano (41′ st Vanbaleghem) Segre, Burrai (22′ st Ferrarini), Kouan (35′ st Santoro), Lisi (35′ st Rosi); Matos (42′ st Murano), De Luca. A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Angella, Sounas, Murgia, Zanandrea. All.: Alvini.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarili; Diakitè, Sorensen, Capuano (1′ st Palumbo), Martella (11′ st Ghiringhelli); Defendi, Proietti, Agazzi (1′ st Partipilo); Falletti (42′ st Koutsoupias); Pettinari; Donnarumma (25′ st Capone). A disp.: Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Peralta, Salzano, Nesta, Boben. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata (assistenti Carbone – Peretti, IV ufficiale Maranesi, Var Pezzuto – Rocca)

RETI: 30′ Kouan, 2′ st Pettinari