Derby alla Roma, cena a Orvieto. Pellegrini, Zaniolo a Cristante, diretti a Coverciano, fanno tappa e festa sulla Rupe

Prima la festa in campo, poi la cena a Orvieto. Dopo la vittoria nel derby con la Lazio per 3-0 di domenica 20 marzo, Lorenzo Pellegrini autore della terza rete giallorossa, Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante, sono partiti alla volta di Coverciano dove erano attesi per il raduno della Nazionale. Lungo la strada hanno pensato di fermarsi a Orvieto, per cenare e festeggiare insieme la vittoria.

I tre nazionali della Roma hanno così cenato in un noto locale del centro storico di Orvieto, a due passi dalla Torre del Moro, prima di ripartire diretti al raduno di Coverciano dove il commissario tecnico Roberto Mancini ha chiamato a raccolta tutti i convocati in vista dello spareggio contro la Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo a Palermo. In caso di vittoria, gli azzurri accederanno alla finale contro una tra Portogallo e Turchia, in palio un posto ai Mondiali 2022 in Quatar.