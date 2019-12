© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Sintomi depressivi». Roba da non prendere mai sottogamba, specie se riferita a ragazzini. Quindicenni o poco più. In Umbria, i valori dei sintomi depressivi nella delicatissima fascia d’età degli adolescenti sono i più alti d’Italia. È l’ultima fotografia scattata dal Rapporto Osservasalute, che a cadenza annuale indaga lo stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane.Oltre il sette per cento: questa, secondo l’osservatorio, la prevalenza «di sintomi depressivi nella popolazione di età di 15 anni» e superiore nelle due settimane precedenti l’intervista che gli incaricati di redigere la relazione hanno svolto regione per regione. Un dato, questo, che colloca i giovani e giovanissimi umbri al top nazionale. Con l’universo femminile che, addirittura, con oltre l’undici per cento rappresenta un dato particolarmente alto e significativo. L’Osservatorio allarga il campo anche alle età adulte, ed ecco emergere come anche gli over 65 umbri manifestino sintomi depressivi decisamente superiori alla media nazionale: oltre il 22 per cento, dunque praticamente uno su quattro degli intervistati.E non sorprende più di tanto come queste percentuali, specie nei più giovani, possano accompagnarsi ad altre particolarmente alte sotto la voce comportamenti scorretti in tema di fumo e alcol: i ragazzi umbri non solo sono al top nazionale per quanto riguarda il consumo più o meno quotidiano di sigarette, ma è soprattutto sotto il profilo dell’abuso di alcol che la situazione sembra essere particolarmente delicata.Secondo quanto riportato dall’Osservatorio, infatti, il quasi 22 per cento di prevalenza «di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 11-17 anni» fa sì che i giovanissimi umbri abbiano tra i valori più alti, il 32,6 per cento tra i maschi è inferiore solo a Marche e Valle d’Aosta.